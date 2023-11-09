Доработанный проект закона о Торгово-промышленной палате будет внесен на рассмотрение ВГХ

CentralAsia (MNG) - Пересмотренный проект закона о Торгово-промышленной палате, разработанный совместно Национальной торгово-промышленной палатой Монголии (НТППМ) и Министерством юстиции и внутренних дел Монголии, был обсужден в Кабинете министров и будет передан на рассмотрение Великого Государственного Хурала.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и члены Кабинета министров 1 ноября 2023 года провели встречу с новым руководящим составом Национальной торгово-промышленной палаты Монголии. Главный секретарь кабинета министров Амарбаясгалан Дашзэгвэ отметил готовность премьер-министра Монголии поддерживать и придавать первостепенное значение совершенствованию правовой среды НТППМ.

Одобрение пересмотренного законопроекта создаст соответствующую экономическую и деловую среду для представления общих прав и законных интересов предпринимателей в государственных организациях и обеспечит бесперебойную работу НТППМ в контексте текущего экономического развития.

Кроме того, НТППМ будет иметь филиалы по основным направлениям деятельности, что позволит делегировать некоторые государственные функции и расширять сотрудничество с государственными организациями.

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