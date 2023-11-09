Шавкат Мирзиёев провёл двусторонние встречи с главами стран ОЭС в Ташкенте

- Узбекистан, политика
- 13:34, 09 ноября 2023
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- Обновлено: 13:36, 09 ноября 2023
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии саммита глав стран Организации экономического сотрудничества провёл двухсторонние встречи с прибывшими лидерами государства, сообщила пресс-служба президента РУз.
Накануне, 8 ноября, Шавкат Мирзиёев провёл переговоры с делегацией Пакистана во главе с премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром.
Были обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.
Стороны отметили рост объёмов взаимного товарооборота и грузоперевозок — эти показатели увеличились с начала года на 40%, говорится в сообщении. Реализуются проекты кооперации в текстильной, химической, фармацевтической и других отраслях. Создано 20 совместных предприятий.
Подчёркнута важность скорейшего принятия Программы промышленной кооперации на 2024−2025 годы, устранения торговых барьеров и создания благоприятных условий для развития деловых связей.
Особое внимание на встрече уделили строительству Трансафганской железной дороги. Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной повестки.
На встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым была подчёркнута важность реализации договорённостей на высшем уровне. Главы государств отдельно остановились на вопросах скорейшего начала практической реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.
Затем состоялась встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отмечалось, что с начала года в Узбекистан привлечено более 500 млн долларов прямых капиталовложений из Турции, создано свыше 200 новых предприятий.
Стороны подчеркнули важность ускорения совместных проектов и программ в сферах торговли, индустрии, инноваций, энергетики, транспорта, образования, культуры, туризма и других.
Президенты рассмотрели график предстоящих мероприятий, в том числе подготовку к очередному заседанию узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.
Утром 9 ноября прошла встреча Шавката Мирзиёева с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Были обсуждены вопросы укрепления узбекско-иранских отношений, расширения практического взаимодействия в области торговли, инвестиций, инноваций и транспорта.
Стороны уделили внимание вопросам полномасштабной реализации ранее достигнутых договорённостей на высшем уровне и подчеркнули возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере промышленной кооперации и локализации, аграрного сектора, логистики.
Главы Узбекистана и Ирана выступили за развитие культурно-гуманитарного и научного обмена. Они также рассмотрели вопросы региональной повестки, в том числе в контексте нынешней ситуации в Афганистане.
На переговорах Шавката Мирзиёева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном отмечалась важность продолжения скоординированной работы, в том числе в рамках деятельности межправительственной комиссии, по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, текстильной и других отраслях.
С президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым глава Узбекистана обсудил региональную повестку и вопросы сотрудничества в рамках многосторонних структур.
На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стороны отметили результаты реализации договорённостей, рост показателей товарооборота и реализацию проектов кооперации в автомобильной, электротехнической, текстильной промышленности, энергетической отрасли, сельском хозяйстве, в сфере логистики и других приоритетных направлениях.
Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова. Глава правительства возглавил на саммите делегацию страны, поскольку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эти дни принимает в Астане главу РФ Владимира Путина.
В беседе было уделено внимание полномасштабной реализации договорённостей на высшем уровне, в том числе наращиванию товарооборота, продвижению проектов в сфере промышленной кооперации и логистики. В этом контексте отмечена важность продолжения эффективной работы межправительственной комиссии.