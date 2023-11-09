Шавкат Мирзиёев провёл двусторонние встречи с главами стран ОЭС в Ташкенте

Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии саммита глав стран Организации экономического сотрудничества провёл двухсторонние встречи с прибывшими лидерами государства, сообщила пресс-служба президента РУз.

Анвар уль-Хак Какар, Шавкат Мирзиеев на саммите ОЭС в Ташкенте

Накануне, 8 ноября, Шавкат Мирзиёев провёл переговоры с делегацией Пакистана во главе с премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром.

Были обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.

Стороны отметили рост объёмов взаимного товарооборота и грузоперевозок — эти показатели увеличились с начала года на 40%, говорится в сообщении. Реализуются проекты кооперации в текстильной, химической, фармацевтической и других отраслях. Создано 20 совместных предприятий.

Подчёркнута важность скорейшего принятия Программы промышленной кооперации на 2024−2025 годы, устранения торговых барьеров и создания благоприятных условий для развития деловых связей.

Особое внимание на встрече уделили строительству Трансафганской железной дороги. Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной повестки.

На встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым была подчёркнута важность реализации договорённостей на высшем уровне. Главы государств отдельно остановились на вопросах скорейшего начала практической реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.

Реджеп Тайип Эрдоган, Шавкат Мирзиеев

Затем состоялась встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отмечалось, что с начала года в Узбекистан привлечено более 500 млн долларов прямых капиталовложений из Турции, создано свыше 200 новых предприятий.

Стороны подчеркнули важность ускорения совместных проектов и программ в сферах торговли, индустрии, инноваций, энергетики, транспорта, образования, культуры, туризма и других.

Президенты рассмотрели график предстоящих мероприятий, в том числе подготовку к очередному заседанию узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.

Ибрахим Раиси, Шавкат Мирзиеев на саммите ОЭС в Ташкенте

Утром 9 ноября прошла встреча Шавката Мирзиёева с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Были обсуждены вопросы укрепления узбекско-иранских отношений, расширения практического взаимодействия в области торговли, инвестиций, инноваций и транспорта.

Стороны уделили внимание вопросам полномасштабной реализации ранее достигнутых договорённостей на высшем уровне и подчеркнули возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере промышленной кооперации и локализации, аграрного сектора, логистики.

Главы Узбекистана и Ирана выступили за развитие культурно-гуманитарного и научного обмена. Они также рассмотрели вопросы региональной повестки, в том числе в контексте нынешней ситуации в Афганистане.

Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиеев

На переговорах Шавката Мирзиёева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном отмечалась важность продолжения скоординированной работы, в том числе в рамках деятельности межправительственной комиссии, по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, текстильной и других отраслях.

Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиеев

С президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым глава Узбекистана обсудил региональную повестку и вопросы сотрудничества в рамках многосторонних структур.

Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиеев

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стороны отметили результаты реализации договорённостей, рост показателей товарооборота и реализацию проектов кооперации в автомобильной, электротехнической, текстильной промышленности, энергетической отрасли, сельском хозяйстве, в сфере логистики и других приоритетных направлениях.

Алихан Смаилов, Шавкат Мирзиеев на саммите ОЭС в Ташкенте

Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова. Глава правительства возглавил на саммите делегацию страны, поскольку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эти дни принимает в Астане главу РФ Владимира Путина.

В беседе было уделено внимание полномасштабной реализации договорённостей на высшем уровне, в том числе наращиванию товарооборота, продвижению проектов в сфере промышленной кооперации и логистики. В этом контексте отмечена важность продолжения эффективной работы межправительственной комиссии.