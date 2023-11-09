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В Ташкенте проходит саммит Организации экономического сотрудничества
Саммит ОЭС в Ташкенте
Саммит ОЭС в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте проходит 16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Договоренность о проведении этого мероприятия была достигнута в ходе 27-го заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ОЭС, состоявшегося 10 октября 2023 года в Азербайджане, в городе Шуша.

В мероприятии, проводимом в рамках председательства Узбекистана в ОЭС во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым, принимают участие главы государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не поехал на саммит, он в эти дни принимает в Астане главу РФ Владимира Путина.

В соответствии с повесткой дня ожидается рассмотрение вопросов дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС, а также совершенствования деятельности организации.

В рамках программы саммита глава Узбекистана провел ряд двусторонних встреч.

ОЭС является региональной межгосударственной организацией, основана в 1985 году в городе Тегеране (Иран), действует на основе Измирского договора. Организация создана Ираном, Пакистаном и Турцией. На данный момент членами ОЭС являются 10 стран – Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

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