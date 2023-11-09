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Токаев встретил Путина в Акорде

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Акорде встретил президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба президента РК.

Глава Казахстана встретил российского коллегу в большом зале Акорды. Президенты поприветствовали друг друга. По традиции был выстроен караул для встречи высокопоставленных гостей.

После церемонии встречи прозвучали гимны двух стран.

Президенты поговорят с глазу на глаз, а также в расширенном формате — в составе делегаций. Также запланировано подписание документов. Кремль сообщал, что стороны будут обсуждать перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы.

Кроме того, лидеры двух стран по видеосвязи примут участие в заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Костанае. Форум посвящен развитию сельского хозяйства.

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