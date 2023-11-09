Президент Туркменистана распорядился направить в Палестину гуманитарную помощь

Отправка гуманитарной помощи из Туркменистана в Палестину

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке в Палестину гуманитарной помощи, сообщает «Туркменистан – Золотой век».

С инициативой об отправке гуманитарного груза выступил благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Груз составят лекарственные и медицинские средства, обувная и продовольственная продукция, текстильные изделия, в том числе одежда для детей и наборы постельного белья, а также другие товары.

Объем гуманитарной помощи не указывается. По информации туркменского МИДа, груз уже отправлен.

Ранее об отправке гуманитарной помощи в Палестину сообщали власти Узбекистана и Казахстана. Узбекистан выделил финансовую помощь ($1,5 млн) Ближневосточному агентству ООН для оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа. Казахстан направит в Палестину гуманитарную помощь в размере $1 млн.

7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. Израиль в ответ применил тяжелую артиллерию и авиацию, объявив о начале операции «Железные мечи» и заблокировав анклав.