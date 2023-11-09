Октябрь 2023 года стал самым тёплым за всю историю наблюдений, - Copernicus

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CentralAsia (CA) - Октябрь 2023 года был самым тёплым месяцем за всю историю наблюдений за средней температурой Земли, сообщила Служба ЕС по изменению климата Copernicus.

«Средняя температура воздуха в прошлом месяце составила 15,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2019 году. Температурная аномалия также на 0,85 градуса превысила среднее значение за 1991−2020 годы», - отмечается в сообщении.

Метеорологи отмечают, что месяц в целом был на 1,7 градуса теплее, чем средняя температура октября в доиндустриальный период с 1850 по 1900 годы. Температура поверхности моря тоже достигла рекордного для октября значения — 20,79 градуса.

По словам заместителя директора Copernicus Саманты Бёрджесс, октябрь стал четвёртым по счету месяцем температурных рекордов в 2023 году. «Мы можем сказать с почти полной уверенностью, что 2023 год будет самым тёплым в истории наблюдений», — отметила она.

Cентябрь 2023 года также был признан самым тёплым. По данным Всемирной метеорологической организации, его средняя температура поверхности составила 16,38 градуса.

Ранее Copernicus назвал лето 2023 года самым жарким в истории наблюдений «с большим отрывом». Глава ООН Антониу Гутерреш тогда отметил, что планета «пережила сезон кипения» и заявил о начале климатического кризиса.