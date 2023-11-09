Токаев призвал снять международные санкции на продукты питания и семена

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал вывести из под действия международных санкций продукты питания, зерно и удобрения. Это необходимо для укрепления глобальной продовольственной безопасности. Об том он заявил во время XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

«Казахстан придерживается позиции, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действий международных санкций», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что одной из стратегических задач является обеспечение собственными семенами. По многим культурам Казахстан отстаёт от соседей.

«Нужно самокритично признать: по таким основным культурам как картофель, сахарная свекла, доля отечественной селекции в Казахстане не достигает и 10%. Сложившееся положение дел нужно срочно исправлять. В связи с этим в Казахстане разрабатывается комплексный план по развитию селекции и семеноводства до 2028 года», - сказал Токаев.

По его словам, проблемой для Казахстана является недостаточное использование минеральных удобрений в растениеводстве. В стране производят только 25% необходимых удобрений. В итоге урожайность сельхозкультур в Казахстане хуже, чем могла быть.

Россия – один из крупнейших экспортёров органических удобрений в мире. А в связи с переориентацией рынков сбыта значительно увеличился импорт российских удобрений в Казахстан.

«Считаю, что наши страны не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Нам нужно общими усилиями искать пути повышения доступности удобрения для наших фермеров и выхода на внешние рынки», - заявил Токаев.

От напомнил, что в Казахстане совместно с «Уралхимом» строят завод по производству минеральных удобрений мощностью 4 млн тонн. Он в полном объёме должен обеспечивать аграриев двух стран качественными удобрениями.

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