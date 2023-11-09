Эмомали Рахмон на саммите ОЭС призвал развивать зеленую экономику

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте, выдвинул ряд инициатив, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

В своем выступлении он отметил положительные тенденции в глобальной экономике, подчеркнув, что совокупный валовой внутренний продукт ОЭС превышает два триллиона долларов и продолжает расти.

Наряду с этим президент напомнил, что несмотря на указанные позитивные тенденции, существенная часть потенциала экономического взаимодействия стран – членов Организации всё ещё остаётся не использованной.

В этом контексте он предложил ряд инициатив, включая активизацию сотрудничества в различных секторах экономики, наращивание производства конкурентоспособной продукции, укрепление внутрирегиональных и межрегиональных транспортных связей и развитие «зеленой экономики» с использованием возобновляемых источников энергии.

Президент также обратил внимание на создание транспортной инфраструктуры в регионе ОЭС и выразил намерение Таджикистана внести значительный вклад в развитие сектора в направлении Восток-Запад, Центральная Азия-Южная Азия. Он предложил провести всесторонний анализ состояния и перспектив сотрудничества во всех сферах, представляющих интерес для сторон.

Эмомали Рахмон закончил свое выступление, поздравив Азербайджан с успешным завершением председательства в ОЭС и выразив пожелания успехов Ирану в связи с принятием председательства в данной структуре.

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