Токаев на встрече с Путиным рассказал о надвигающемся дефиците воды в Центральной Азии

Владимир Путин, Касым Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о надвигающемся дефиците воды в Центральной Азии. Об этом он заявил выступая на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием президента РФ Владимира Путина.

«Ситуация усугубляется высоким уровнем водоёмкости ключевых отраслей нашей экономики, особенно сельского хозяйства. По прогнозам экспертов, к 2050 году засухи и наводнения в Центральной Азии могут привести к снижению урожайности на 30%. Наш аграрный сектор потребляет более 60% воды и требует повсеместного введения водосберегающих технологий. Это абсолютно актуальная задача», – сказал Токаев.

Как отметил президент Казахстана, в ответ на эти вызовы в стране приступили к модернизации водного сектора. Планируется построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать более 3,5 тысячи км каналов. По его словам, это позволит к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды.

Глава казахского государства напомнил, что в стране разрабатывается новый Водный кодекс. Также совместно с Россией реализуется единая дорожная карта по проведению исследований бассейнов крупных рек – Иртыша и Урала.

«Хотел бы отметить, что такую сложную проблему не решить усилиями одной страны. К данному вопросу необходимо подходить сообща с учётом разумного баланса интересов. Пользуясь случаем, хочу выразить надежду, что наше стратегическое партнёрство с Российской Федерацией станет гарантией сбалансированного подхода к совместному рациональному использованию водных ресурсов в интересах народов обеих стран», – заявил Токаев.

В условиях беспрецедентных глобальных вызовов Казахстану и России как никогда важно координировать совместно усилия по обеспечению продовольственной безопасности, заключил глава страны.

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