Россия поможет Казахстану построить новые ТЭЦ в трех городах

CentralAsia (KZ) - Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане – в Усть-Каменогорске, Семее и Кокшетау. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан министрами энергетики двух стран в четверг в Акорде в ходе официального визита президента Владимира Путина в Астану.

В частности, объявлено, что министры энергетики Казахстана и России подписывают меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ Кокшетау, ТЭЦ Семей и ТЭЦ Усть-Каменогорск.

Ранее в ходе XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин сообщил, что «по участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане соответствующий документ будет сегодня подписан».

В марте этого года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, отвечая на депутатский запрос по вопросу улучшения экологической ситуации Усть-Каменогорска, сообщал, что новую ТЭЦ в городе строить не будут, а построят новый котлоагрегат и заменят изношенный турбоагрегат.

Что касается строительства ТЭЦ в Кокшетау, то в январе в правительстве сообщали, что новую ТЭЦ готов построить турецкий инвестор. Но в августе в министерстве энергетики заявили, что проект будет реализован через тендер, который пройдет осенью. Саму ТЭЦ планируется построить до 2027 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения