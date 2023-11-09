Путин и Токаев подписали план сотрудничества России и Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали в Астане совместное заявление по итогам переговоров, а также план действий по сотрудничеству между странами с 2024 по 2026 год.

Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по совместному строительству теплоэлектростанций — ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Казахстане.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между российской Федеральной службой по труду и занятости и казахстанским Министерством труда и социальной защиты населения.

Ранее президент Владимир Путин прибыл в Астану. В резиденции «Акорда» он провел переговоры Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили сотрудничество между странами в сфере энергетики, сельского хозяйства, торговли и инвестиций.

В ходе переговоров в узком составе Владимир Путин сообщил, что использование нацвалют в торговле между странами «заметно расширилось», а торговый оборот с января вырос на 7% в годовом выражении.

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