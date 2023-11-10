В этом году 80 млн голов скота будут зимовать на всей территории Монголии

CentralAsia (MNG) - В 2023-2024 годах в Монголии 80 млн голов скота, находящихся во владении 142.5 тыс. домашних хозяйств, будут зимовать по всей стране. Об этом вторник сообщило Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны.

На большей части территории Монголии прошлое лето было благоприятным и большинство монгольских скотоводов смогли заготовить достаточное количество сена на зимовку для скота.

К настоящему моменту животноводство остается одной из главных отраслей экономики Монголии, а также источником дохода для почти 40 процентов кочевого населения страны.

Согласно последним данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, к концу 2022 года в Монголии насчитывалось 71,1 млн голов домашнего скота.

Однако из-за суровой и холодной зимы значительная часть пастухов ежегодно теряют часть поголовья, что приводит к сокращению их средств к существованию.

источник: MAN

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