Кровь в монгольско-японскую больницу доставят по воздуху

CentralAsia (MNG) - В рамках японо-монгольского сотрудничества в понедельник, 13 ноября, в Улан-Баторе будет организована тестовая эксплуатация транспортировки крови между больницами с помощью дронов.

Расстояние общей протяженностью 4,75 км от Национального научного центра переливания крови до монгольско-японской больницы Национального университета медицинских наук будет впервые пройдено с использованием «AirTruck» или специального логистического дрона.

Машины скорой помощи при интенсивном движении тормозят из-за дорожной инфраструктуры столицы и пробок. Наличие подобного регулярного маршрута полетов дронов позволит осуществлять перевозки без задержек. Это также повысит качество медицинского обслуживания и условия труда медперсонала.

источник: MAN

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