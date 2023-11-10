экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Кровь в монгольско-японскую больницу доставят по воздуху

CentralAsia (MNG) -  В рамках японо-монгольского сотрудничества в понедельник, 13 ноября, в Улан-Баторе будет организована тестовая эксплуатация транспортировки крови между больницами с помощью дронов.

Расстояние общей протяженностью 4,75 км от Национального научного центра переливания крови до монгольско-японской больницы Национального университета медицинских наук будет впервые пройдено с использованием «AirTruck» или специального логистического дрона.

Машины скорой помощи при интенсивном движении тормозят из-за дорожной инфраструктуры столицы и пробок. Наличие подобного регулярного маршрута полетов дронов позволит осуществлять перевозки без задержек. Это также повысит качество медицинского обслуживания и условия труда медперсонала.

источник: MAN

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com