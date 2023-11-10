Монгольский баритон во второй раз завоевал оперный «Оскар»

CentralAsia (MNG) - Амартувшин Энхбат во второй раз стал лауреатом премии Golden Opera Award International Opera Awards®️, которая в этом году будет вручаться в 8-й раз. Эту премию еще называют «Оскар оперы» (Oscar della Lirica). Об этом сообщает инстаграм канал «oscarlirica».

Амартувшин Энхбат во второй раз стал победителем в номинации «Лучший оперный баритон». Впервые он был выбран лауреатом этой премии в 2020 году.

В июне 2015 года монгольский баритон получил серебряную медаль конкурса имени знаменитого испанского тенора Франческо Венаса и приз зрительских симпатий на престижном конкурсе оперных певцов в Кардиффе (Cardiff singer of the World). С 2017 по 2019 год Амартувшин исполнял оперные партии на сценах ведущих мировых театров.

Оперный Оскар отмечает достижения в области оперного искусства во всем мире за последний календарный год. Премию учредили в 2010 году в том числе и для создания стипендиального фонда для перспективных молодых исполнителей.

источник: MAN

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