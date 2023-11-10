Президент НТППМ Энхтувшин рассказал о проблемах бизнеса в Монголии

Энхтувшин Дашцэрэн, президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии

CentralAsia (MNG) - Энхтувшин Дашцэрэн, президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии (НТППМ), предоставил средствам массовой информации дополнительную информацию об обсуждении в Кабинете министров пересмотренного законопроекта о Торгово-промышленной палате и решении о его внесении на рассмотрение Великого Государственного Хурала.

«На прошлой неделе Кабмин встретился с представителями предприятий для обсуждения возможностей сотрудничества. В ходе встречи было подчеркнуто, что существует необходимость усиления потенциала неправительственных организаций, объединения частного сектора в рамках единой организации, сокращения участия государства в экономике. В этом контексте было принято решение пересмотреть Закон о Торгово-промышленной палате»,- сказал Энхтувшин Дашцэрэн, президент НТППМ.

«Закон о Торгово-промышленной палате, принятый в 1995 году, претерпел несколько изменений, чтобы сделать его более профессиональным. Согласно опросу, проводимому раз в три года, основными проблемами деловой среды являются налогообложение, наличие кредитов и процентных ставок, наличие и стабильность координации между общественными организациями из-за роста коррупции и бюрократии. Правительство выполняло функции, которые мог выполнять частный сектор. В случае одобрения законопроекта, возможно, будут найдены решения вышеупомянутых проблем»,- подчеркнул он.

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