Монголия подписала МоВ с Международной ассоциацией воздушного транспорта

CentralAsia (MNG) - Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) и Управление гражданской авиации Монголии (УГАМ) 9 ноября 2023 года подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области авиационной безопасности.

Этот Меморандум о взаимопонимании направлен на оптимизацию стандартной практики авиационной безопасности за счет использования комплексной программы аудита IATA, содействия открытому обмену информацией и сотрудничеству между ИАТА и УГАМ, улучшения координации и обеспечения соблюдения международных стандартов безопасности.

Обе стороны отметили важность Меморандума для защиты интеллектуальной собственности, сохранения конфиденциальности совместно используемой информации и содействия усилиям по решению существующих проблем безопасности.

Меморандум также дает возможность сохранить гибкость в деятельности двух сторон и участвовать в других новых инициативах сотрудничества в сфере воздушного транспорта.

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