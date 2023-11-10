Монголия создаст базы данных и приложения для больших данных

CentralAsia (MNG) - По поводу Закона Правительства Монголии, Закона о статистике, Закона об общественной информации и Закона о защите личной информации председателю Национальной статистической службы Монголии Батдаваа Батмөнху и министру цифрового развития и коммуникаций Монголии Учралу Ням-Осору была поставлена задача создать большую базу данных и ввести ее в эксплуатацию.

Генеральному директору Академии электронной Монголии Мягмарнарану Бавуужаву было поручено создать базу данных и обеспечить условия, позволяющие использовать систему обмена информацией «ХУР» без установления владельца.

Национальное статистическое управление Монголии собирает и анализирует официальную статистику на основе национальных данных. На основе официальных статистических данных принимаются политические решения на социально-экономическом уровне.

«В Законе Монголии о защите личной информации указано: «…создавать исторические, научные, художественные, литературные произведения и готовить статистическую информацию путем деидентификации личности…». Согласно этому закону, большие данные будут формироваться из 152 видов специализированных регистрационных баз, созданных для госорганов, которые позволят определять правомерность принимаемых Правительством решений», - сообщил министр цифрового развития и коммуникаций Учрал Ням-Осор.

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