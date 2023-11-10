На Министерство финансов Монголии возложены определенные задачи
CentralAsia (MNG) - На очередном заседании 9 ноября 2023 года Кабмин Монголии принял следующие решения:
Пересмотрен состав Комитета по правам инвалидов и порядок деятельности постоянно действующего Комитета по правам инвалидов.
А также Министерству финансов Монголии поручено:
- подключиться к системе поставщика услуг токенов (TSP) Банка Монголии;
- ввести ДЕБЕТОВЫЕ операции при оплате коммунальных услуг;
- осуществлять проверку и возврат платежей за коммунальные услуги в электронном виде;
- использовать картридеры для приема платежей за коммунальные услуги.
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