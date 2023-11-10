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На Министерство финансов Монголии возложены определенные задачи

CentralAsia (MNG) -  На очередном заседании 9 ноября 2023 года Кабмин Монголии принял следующие решения:

Пересмотрен состав Комитета по правам инвалидов и порядок деятельности постоянно действующего Комитета по правам инвалидов.

А также Министерству финансов Монголии поручено:

  • подключиться к системе поставщика услуг токенов (TSP) Банка Монголии;
  • ввести ДЕБЕТОВЫЕ операции при оплате коммунальных услуг;
  • осуществлять проверку и возврат платежей за коммунальные услуги в электронном виде;
  • использовать картридеры для приема платежей за коммунальные услуги.
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