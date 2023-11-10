Аллею дружбы Монголии и Беларуси заложили в Минске к 30-летию дипотношений

CentralAsia (MNG) - Аллею дружбы Монголии и Беларуси заложили в Минске к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

В столичном парке им. Павлова высадили 15 туй. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Беларуси Батсух Баярсайхан, первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун.

Надежда Лазаревич отметила, что государства связывают теплые дружеские отношения. Минск заинтересован укреплять экономические, культурные связи и видит большой потенциал для развития сотрудничества.

«Эта аллея станет символом наших хороших взаимоотношений, напоминанием, как важно дружить. Минчане с удовольствием будут приходить сюда семьями», - считает Надежда Лазаревич, - передает БЕЛТА.

Батсух Баярсайхан в свою очередь поблагодарил белорусскую сторону за поддержку инициативы посольства. Предложение о закладке аллеи в Минске к 30-летию установления дипломатических отношений было озвучено во время встречи с председателем Мингорисполкома. «Эта акция - наш вклад в борьбу с изменениями климата», - отметил он.

Ранее - в мае 2022 года - аллея дружбы Беларуси и Монголии заложена в Национальном парке в Улан-Баторе. Там высажено 60 деревьев и кустарников.

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