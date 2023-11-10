В Монголии участились попытки контрабанды наркотиков из-за рубежа с использованием почты

CentralAsia (MNG) - В последние годы в Монголии участились попытки контрабандного ввоза наркотических и психотропных веществ из зарубежных стран посредством использования международных почтовых отправлений. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Главного полицейского управления.

«Всего за последние пять лет в Монголии было зарегистрировано 1064 преступления, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических и психотропных веществ. За указанный период были задержаны 1300 подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. При этом более 92,3% из них были молодыми людьми в возрасте до 30 лет», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что главными факторами распространения наркомании и роста наркопреступлений в Монголии за последние годы являются моральная деградация, безработица, отсутствие знаний о наркотиках, любопытство и попытка заработать легкие деньги.

Согласно новому законодательству страны, лицо, признанное виновным в торговле наркотиками, может быть приговорено к наказанию в виде лишения свободы от 2 до 8 лет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения