Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа. Видео

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин после официального визита в Казахстан прилетел в Ростов-на-Дону и посетил штаб Южного военного округа РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и другие военачальники, отметил Песков.

«Владимира Путина ознакомили с новыми образцами военной техники и сделали доклады по ходу специальной военной операции», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Путин посетил Казахстан 9 ноября. В Астане президент провел переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составах. В ходе их встречи был подписан ряд документов, нацеленных на усиление партнерства обеих стран в сферах здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, спорта. Также главы государств договорились укреплять связи спецслужб. В тот же день Путин и Токаев в режиме видеоконференции приняли участие в пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

О прошлой поездке Путина в штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону Песков сообщал 20 октября. Президент тогда заслушал доклад Герасимова о ходе военной операции в Украине и побеседовал с другими представителями высшего руководства Минобороны. Позже пресс-секретарь главы государства уточнил, что эта поездка Путина была оперативно согласована и заранее не планировалась.