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В Казахстане вступил в силу безвизовой режим с Китаем

CentralAsia (KZ) -  Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем вступило в силу 10 ноября. Эту дату ранее объявило Министерство иностранных дел РК.

Документ подписали 17 мая в Сиане. Согласно статье 1 соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей.

«При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно – 90 календарных дней в течение 180 календарных дней», – сообщали в МИД РК.

Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность.

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