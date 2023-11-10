В Казахстане вступил в силу безвизовой режим с Китаем

CentralAsia (KZ) - Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем вступило в силу 10 ноября. Эту дату ранее объявило Министерство иностранных дел РК.

Документ подписали 17 мая в Сиане. Согласно статье 1 соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей.

«При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно – 90 календарных дней в течение 180 календарных дней», – сообщали в МИД РК.

Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения