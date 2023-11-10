В ресторане Астаны до смерти избили женщину. СМИ сообщили, что на месте задержан экс-министр экономики Казахстана

Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - В одном из ресторанов Астаны избили женщину, которая скончалась до приезда скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента полиции.

По предварительным данным, между посетителями произошла ссора, в результате которой женщина скончалась от телесных повреждений. Подозреваемого задержали. Проводится расследование.

«В соответствии со статьёй 201 УПК РК «Недопустимость разглашения данных досудебного расследования» предоставить иные сведения по данному уголовному делу не представляется возможным», – заявили в ДП Астаны.

При этом ряд СМИ сообщили, что по подозрению в убийстве своей жены на месте задержали бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. В полиции личности подозреваемого и погибшей не уточнили.

«9 ноября в 19:54 поступил вызов на пульт городской станции скорой медпомощи. По приезде бригады скорой помощи была констатирована смерть женщины 1992 года рождения», – сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны.

Как пишет Orda.kz, убитая — вторая жена экс-министра Салтанат Нукенова. Ей 31 год.

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«При осмотре экспертами на теле погибшей Нукеновой не нашли следов ножевых ранений. Обнаружены только гематомы мягких тканей тела, а также в области головы. Предположительно, сильный удар тупым предметом по голове и оказался смертельным», - сообщает Orda.kz со ссылкой на эксперта-криминалиста из Астаны, не пожелавшего называть свое имя.

Издание сообщает, что подозреваемый Бишимбаев был пьян.

«Что касается самого задержанного Куандыка Бишимбаева, предположительно, избившего свою супругу до смерти, он пьян. Но под воздействием каких именно веществ он находился — алкоголя или наркотиков, покажут результаты экспертизы. Нож на месте преступления был, но, как мы уже сообщили, им Бишимбаев угрожал убить себя, когда приехали полицейские», - говорится в статье Orda.kz.

43-летний Куандык Бишимбаев в разное время был помощником президента, вице-министром индустрии и торговли, вице-министром торговли и экономического развития, зампредом фонда «Самрук-Казына», предправления холдинга «Байтерек». С мая по декабрь 2016 года был министром национальной экономики Казахстана.

В январе 2017 года был задержан по обвинению в хищениях, в марте 2018 года осужден на 10 лет лишения свободы. Позднее срок его наказания был снижен более чем вдвое и в октябре 2019 года Бишимбаев вышел на свободу. В публичное поле бывший министр не вернулся.

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