Глава Роспотребнадзора заявила о двукратном росте заболеваемости коронавирусом за месяц

CentralAsia (CA) - За последние четыре недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в России выросла в два раза, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Она отметила, что в ведомстве готовятся к пику заболеваемости, который, по словам Поповой, зависит «от очень многих факторов». «От праздников, от каникул, от большого количества миграционных активностей. Сейчас идет по нарастающей», — заключила она.

Накануне Попова также рассказала, что эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией в России ухудшается. «Хочу отметить, что преимущественно заболевание распространяется в Москве, области и Санкт-Петербурге — это 31% всех заболевших, зарегистрированных здесь», — отмечала она.

В России также зарегистрировано десять случаев заболевания новым подвариантом коронавируса «Пирола», сообщила Попова. По словам главы Роспотребнадзора, семь случаев зафиксировали в Петербурге, еще три — в Москве.

Несмотря на это, Роспотребнадзор не требует и не предлагает обязательно делать прививку от коронавируса в этом сезоне, отметила Попова. «От сегодняшнего коронавируса риски значимых осложнений, госпитализаций и смерти таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — заявила она.