О чем договорились Токаев и Путин в Астане?

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин 9 ноября посетил Казахстан с официальным визитом.
Казахстанский и российский лидеры провели встречи в узком и расширенном составе, подробно обсудив как двустороннее сотрудничество в торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях, так и взаимодействие двух стран на международной арене. По итогам визита Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали:
1. Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке;
2. План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.
Также в рамках официального визита Президента России в Казахстан были подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Республике Казахстан;
2. План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024-2026 годы;
3. Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2025 годы;
4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации;
5. Соглашение об информационном партнерстве между «Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».