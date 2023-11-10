Министр Монголии Тулга представил «Политику возрождения порта»

CentralAsia (MNG) - Тулга Буяа, министр Монголии и председатель Национального комитета по возрождению портов, принял участие в международном форуме «Транспортная неделя» и представил политику возрождения порта 8 ноября 2023 года.

Тулга заявил, что реализация Политики возрождения портов позволит увеличить пропускную способность портов в три раза, удвоить пропускную способность сети железных и автомобильных дорог, а также удвоить активную пропускную способность аэропортов.

«В рамках поэтапного подхода мы стремимся достичь общей стоимости экспорта в 14 миллиардов долларов США к концу первого этапа (2022-2024 годы), достичь 17 миллиардов долларов США к концу второго этапа (2025-2028 годы) и далее увеличить общий объем экспорта до 20 миллиардов долларов США к 2029 году за счет комплексного развития инфраструктуры, включая улучшение как физической, так и мягкой инфраструктуры для пассажирских и грузовых автомобилей, а также расширение портовых мощностей», - продолжил он.

Кроме того, развиваются сухопутные порты Алтанбулаг, Замын-Ууд, Сайншанд и Улан-Батор. Эти рамки будут включать строительство 2966 километров автомагистралей.

В рамках инициативы «Возрождение порта» разрабатывается и утверждается Закон о портах и соответствующие законы. Кроме того, будет создан финансовый механизм и структура реализации для саморазвития порта.

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