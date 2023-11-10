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The Wall Street Journal: 80 тысяч жителей сектора Газа отправились на юг анклава. Фото
Палестинцы массово покидают север сектора Газа
Палестинцы массово покидают север сектора Газа

CentralAsia (CA) -  80 тысяч жителей северной части сектора Газа, где ЦАХАЛ проводит наземную операцию, 9 ноября отправились на более безопасный юг анклава, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на израильского чиновника.

Это самое большое перемещение людей за последние пять дней, после открытия гуманитарного коридора.

Военные заявили, что они приближаются к «сердцу разведки и оперативной деятельности» группировки ХАМАС в районе города Газа вблизи больницы Аль-Шифа.

По словам военных, в этой зоне располагалась боевая комната для руководства боевыми действиями, большой тренировочный полигон и заводы по производству боеприпасов, которые используются для производства ракет, противотанковых ракет, беспилотников и других взрывчатых веществ. Рядом были детские сады и мечети, сообщили военные.

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