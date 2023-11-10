Туркменистан будет поставлять в Ирак по 9 млрд кубометров природного газа в год

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CentralAsia (TM) - Туркменистан в течение пяти лет будет ежегодно поставлять в Ирак девять миллиардов кубометров природного газа. Соответствующее соглашение чиновники обеих стран заключили 8 ноября на встрече в Ашхабаде, сообщает «Туркменистан — Золотой век».

Представители концерна Türkmengaz и министр электроэнергетики Ирака Зиад Али Фадель подписали протокол об основных коммерческих условиях соглашения по реализации, купле-продаже туркменского газа в ближневосточную республику. В документе отмечено, что ресурсы будут поступать по схеме SWAP через территорию Ирана. Кроме того, стороны обсудили правовые и финансовые аспекты сотрудничества в энергетической сфере.

«Таким образом, Туркменистан, обладающий огромными запасами углеводородных ресурсов, твердо и последовательно проводит политику дальнейшей диверсификации поставок своих энергоносителей на мировые рынки», — отмечает государственное СМИ.

Издание напомнило, что Ашхабад выступает инициатором многих проектов в энергетической отрасли, реализуя их совместно с партнерами из других стран. Например, газ напрямую из Туркменистана отправляется в Китай, Иран, а также по трубопроводу, пролегающему через Афганистан, Пакистан и Индию. Высоковольтные линии электропередач позволяют экспортировать ресурсы в соседний Иран и в афганском направлении.

Туркменистан активно расширяет рынки сбыта своего природного газа. Так, в августе текущего года сообщалось, что Узбекистан будет импортировать из соседней республики до двух миллиардов кубометров «голубого топлива» в год. При этом, по словам узбекских чиновников, данный контракт — только начало партнерства. В будущем Ташкент планирует заключить с Ашхабадом долгосрочные договоры, предполагающие увеличение объема поставок газа в страну.