В ресторане Астаны до смерти избили женщину. В МВД Казахстана подтвердили задержание экс-министра

Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Серик Сарсенов подтвердил, что в ресторане Астаны, где накануне, 9 ноября, насмерть забили женщину, задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Informburo.kz.

Журналисты спросили у вице-министра о задержании Бишимбаева после заседания МВК по законотворческой деятельности в Министерстве юстиции.

«Как вы знаете, он задержан. Идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу. В рамках работы вам дополнительную информацию предоставят», – сказал вице-министр.

Вице-министр также ответил на вопрос, должны ли за невмешательство понести ответственность сотрудники ресторана. Делом занимаются сотрудники следственного департамента, сказал он.

«Они, я думаю, впоследствии вам прокомментируют», - сказал Сарсенов.

В одном из ресторанов Астаны 9 ноября до смерти избили женщину. СМИ сообщили, что по подозрению в убийстве своей жены на месте задержали бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева.

Между тем в приложении «2ГИС» казахстанцы обрушились с критикой на ресторан BAU, ставший местом избиения. Пользователей возмутило, что никто из персонала не вступился за женщину. Один из комментаторов, представившись сотрудником ресторана BAU, заявил, что сотрудники ушли домой, охраны не было, а в ресторане оставалось только руководство. Ресторан, по данным СМИ, принадлежит матери Бишимбаева.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

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