Мирзиеев призвал вовлекать Афганистан в региональные интеграционные процессы. Талибы прокомментировали

Шавкат Мирзиеев на саммите ОЭС в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) призвал вовлекать Афганистан, представители которого не были приглашены на данное мероприятие, в региональные интеграционные процессы.

«Также хочу обратить ваше внимание на то, что сегодняшний саммит проходит без участия Афганистана - одного из членов нашей Организации. Нельзя допустить, чтобы многонациональный народ Афганистана, который на протяжении столетий является нашим ближайшим соседом, остался один на один с нынешними сложными проблемами. Активное вовлечение этой страны в региональные интеграционные процессы - это непременное и необходимое условие нашего устойчивого развития», - сказал Мирзиёев.

Он также призвал международное сообщество к увеличению гуманитарной помощи афганскому народу и решению в стране социально-экономических проблем.

Официальный представитель «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что на прошедшее 9 ноября саммит ОЭС в Ташкенте следовало пригласить представителей Афганистана, передает TOLOnews.

«Эта встреча должна была быть основана на экономических принципах, а не на политических. (…) К сожалению, Исламскому Эмирату не разрешили присутствовать», — сказал Забихулла Муджахид.

В «Талибане» добавили, что присутствие его представителей на саммите сделало бы мероприятие более эффективным.

«Исламский Эмират стремится развивать экономические и торговые отношения с соседними странами и регионом. Поэтому на саммите ОЭС мы должны стремиться к расширению экономических и торговых отношений на региональном уровне», - сказал заместитель министра экономики Абдул Латиф Назари.

Афганистан является членом ОЭС, но, как заявил ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, представители Кабула не были приглашены на саммит, так как нынешнее временное афганское правительство не признано мировым сообществом.

Организация экономического сотрудничества - региональная межгосударственная экономическая структура, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Организация создана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией, штаб-квартира ее постоянно действующего секретариата находится в Тегеране.