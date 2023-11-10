ЦАХАЛ заявила о ликвидации трех командиров ХАМАС

CentralAsia (CA) - Израильские военные ликвидировали командира снайперских соединений Северной бригады ХАМАС Мохаммеда Калута. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Помимо этого за последние сутки ЦАХАЛ ликвидировал боевиков ХАМАС, которые участвовали в нападении на израильскую территорию 7 октября, следует из сообщения.

«Среди боевиков были командир роты Ахмед Муса и командир взвода Омар Аль-Хинди, оба находились в западной Джабалии», — уточнила армейская пресс-служба.

Всего, по данным ЦАХАЛ, израильские военнослужащие в ночь на 10 ноября нанесли удары по 19 палестинским боевикам, которые «планировали атаки на войска Израиля». Помимо этого был нанесен удар по транспортному контейнеру, расположенному на пляже, в контейнере находилось около 20 ракетных установок.

Во время операции в Шейх-Иджлине (район на юге сектора Газа) израильские войска обнаружили ракетную установку, расположенную рядом с жилыми зданиями. «Все обнаруженное оружие было уничтожено или конфисковано войсками ЦАХАЛА», — подчеркнули в ISA.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает число жертв в 10 тыс. 2 ноября израильская армия объявила о полном окружении города Газа. В конце октября израильская армия вошла в сектор Газа, назвав это «расширением» наземных операций в регионе.