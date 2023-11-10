Вспышка сибирской язвы в Казахстане: В Карагандинской области сняли карантин

CentralAsia (KZ) - В селе Топар Карагандинской области Казахстана сняли карантин по сибирской язве. 9 ноября сняли пост на въезде в населённый пункт, сообщает Ekaraganda.

В акимате Абайского района сообщили, что 15-дневный карантин по сибирской язве в посёлке Топар завершили. Решение акима аула о снятии карантина приняли на основании представления Карагандинской областной инспекции Комитета ветеринарного контроля.

За две недели в селе никто больше не заболел: ни животные, ни люди. За это время от сибирской язвы вакцинировали весь домашний скот.

Тем временем специалисты всё ещё ищут источник заражения. Основная версия – заражённый корм.

«У специалистов есть рабочая версия, что животное могло заразиться через корм. Потому что скот хозяева не выгоняли на пастбища. Мы отправили на исследование несколько образцов корма. Ждём результаты анализов», – добавил заместитель руководителя Карагандинской областной инспекции Данияр Мергазин.

Ранее в посёлке Топар Карагандинской области обнаружили локальный случай сибирской язвы. В селе ввели карантин.

Четыре человека из одной семьи попали в областную клиническую больницу Караганды с подозрением на сибирскую язву. Один из них скончался в реанимации.

Медики отметили, что летальный исход наступил в связи с тяжёлой стадией заболевания сибирской язвы, и наличием серьёзных сопутствующих заболеваний. Кроме того, сказалось позднее обращение за медицинской помощью.

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