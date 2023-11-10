Туркменистан готов поставки газа и электроэнергии в страны ОЭС, - Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Президент Сердар Бердымухамедов сообщил, что Туркменистан готов увеличить поставки газа и электроэнергии в страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Заявление было сделано на 16-м саммите организации, который 9 ноября прошел в Ташкенте.

В мероприятии, прошедшем под председательством президента Узбекистна Шавката Мирзиёева, также приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана — Ибрахим Раиси, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туреции — Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Пакистана Анвар уль-Хак Какар, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.

В своем выступлении, которое опубликовало госинформагентство ТДХ, глава Туркменистана затронул темы торговли, транспорта и энергетики.

В частности, Бердымухамедов предложил:

• разработать Рамочное соглашение ОЭС по цифровым технологиям и электронной торговле и создать «Информационный портал», включающий «конкретные сведения, идеи и бизнес-проекты».

«Для увеличения торгового оборота между странами ОЭС следует использовать возможности приграничной и региональной торговли. Для этого необходимо создать благоприятную трансграничную среду и стимулировать региональное сотрудничество», — сказал он;

• создать Совместные транспортно-логистические центры при участии профильных государственных органов и частных компаний.

«Одним из приоритетных направлений для обсуждения в будущем является налаживание грузоперевозок из Китая через Центральную Азию с выходом на порты Каспийского моря, Персидского залива и Черного моря», — отметил он.

• Разработать эффективную модель сотрудничества в области энергетики, так как «мировые энергетические рынки находятся в глобальном нестабильном состоянии».

По словам главы Туркменистана, это необходимо для удовлетворения растущих энергетических потребностей стран для повышения мощностей новых промышленных комплексов и сельского хозяйства, строительства инфраструктурных объектов и запуска совместных производственных проектов.

Сердар Бердымухамедов пригласил коллег к сотрудничеству в энергетической сфере для создания системы энергоснабжения, включающей пространство ОЭС. «Туркменистан готов увеличить объемы поставок природного газа и электроэнергии в страны ОЭС через имеющиеся в настоящее время мощности и через те, которые будут построены», – заверил он.

По итогам мероприятия принято Ташкентское коммюнике. Председательство в ОЭС перешло к Ирану, а местом проведения очередного саммита определен Азербайджан.