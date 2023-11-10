В ресторане Астаны до смерти избили женщину. Экс-министру грозит от 8 до 15 лет лишения свободы

В Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

CentralAsia (KZ) - Полиция Астаны расследует уголовное дело по факту избиения женщины в одном из ресторанов Астаны, которая впоследствии скончалась, по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

По подозрению в совершении преступления был задержан бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев.

«Гибель женщины в одном из ресторанов Астаны расследуется по статье 99 УК РК («Убийство») столичным департаментом полиции», – говорится в сообщении.

Санкции статьи 99 УК РК предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В одном из ресторанов Астаны 9 ноября до смерти избили женщину. СМИ сообщили, что по подозрению в убийстве своей жены на месте задержали бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. 10 ноября заместитель министра внутренних дел РК Серик Сарсенов подтвердил эту информацию.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения