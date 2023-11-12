В дневной атмосфере Венеры впервые нашли кислород. Фото

CentralAsia (CA) - Группа немецких астрофизиков из берлинского Институт оптических сенсорных систем, Института радиоастрономии Макса Планка и других технических вузов впервые обнаружила атомы кислорода в дневной атмосфере Венеры, освещенной солнечным светом. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms), пишет ScienceAlert.

Астрономы изучали атмосферу Венеры с помощью данных, собранных Стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии (SOFIA). По сути это телескоп, размещенный на борту летающего очень высоко в атмосфере Земли самолета «Боинг 747».

Ученые уже ранее обнаружили атомарный кислород на ночной стороне Венеры в атмосфере планеты, которая не освещается определенный период солнечным светом. Теперь же атомарный кислород обнаружили в атмосфере планеты, которая освещена определенный период светом Солнца. Благодаря открытию ученые получили новое представление о процессах, происходящих в атмосфере второй планеты от Солнца.

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Сейчас ученые еще многого не знают о Венере, а потому она является целью нынешних исследований. С одной стороны, Венера похожа по массе и размеру на Землю, а с другой стороны сильно отличается от нашей планеты. Венера имеет токсичную атмосферу, которая в основном состоит из углекислого газа, благодаря чему температура на поверхности планеты достигает 480 градусов Цельсия. При этом циркуляция атмосферы на Венере происходит чрезвычайно быстро. Скорость ветра под верхними облаками планеты достигает 700 км/час, в то время как на Земле самый сильный ветер может дуть со скоростью 400 км/час.

Изучение Венеры поможет ученым выяснить, почему эта планета не стала такой же как Земля и была ли она похожа на нашу планету в далеком прошлом, а затем ее эволюция ушла по другому пути. Хотя, возможно, Венера всегда была такой, как сейчас. Одним из способов выяснить это, является изучение атмосферы Венеры, и в частности наблюдение за кислородом на этой планете.

Напоминаем, что ученые обнаружили атомарный кислород и он отличается от того кислорода, которым дышат люди на Земле. Пригодный для дыхания кислород состоит из двух атомов, то есть О2, которые связаны между собой. В то же время атомарный кислород состоит из одного атома и долго не сохраняется в таком виде, ведь вступает в химическую реакцию с атомами других элементов.

Атомарный кислород существует в самых верхних слоях атмосферы Земли, и он появляется в результате расщепления О2 частицами солнечного света. Нечто похожее происходит и в атмосфере Венеры. Но здесь атомарный кислород появляется в результате расщепления углекислого газа, то есть CO2, в результате чего возникает также окись углерода, то есть СО.

По словам ученых, когда с дневной стороны Венеры атомарный кислород перемещается на ночную сторону, то происходит его рекомбинация в углекислый газ. Этот процесс приводит к тому, что ночная сторона Венеры начинает светиться.

Ученые обнаружили атомарный кислород в освещенной Солнцем части атмосферы Венеры на высоте примерно 100 км над поверхностью планеты. Таким образом он расположен между двумя потоками циркуляции атмосферы на высоте 120 и 70 км.

Теперь ученые хотят использовать полученные данные для изучения этой переходной части атмосферы планеты. Авторы исследования говорят, то эти данные помогут понять, почему атмосферы Земли и Венеры так сильно отличаются.