Самый большой голубой бриллиант в мире продали за более чем $44 млн

CentralAsia (CA) - Самый большой голубой бриллиант из всех когда-либо выставлявшихся на торги ушел с молотка на аукционе Christie's за более чем $44 млн, сообщает Reuters.

Эта сумма значительно превышает предварительные оценки - изначально Christie's оценивало его в $35 млн.

Масса бриллианта Bleu Royal грушевидной огранки — 17,61 карата, в течение последних 40 лет он находился в частной коллекции. Цвет камня эксперты описывают как «насыщенный и естественный». Бриллиант украшает кольцо из платины и 18-каратного розового золота, по бокам его обрамляют еще два бриллианта — весом 3,12 карата и 3,07 карата.

Лот был продан в рамках аукциона предметов роскоши в Женеве. Покупатель не называется.