Белый дом анонсировал встречу Байдена и Си Цзиньпина

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 15 ноября встречу на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передают «Ведомости» со ссылкой на представителя администрации США.

Список вопросов, которые, как ожидается, возникнут в ходе переговоров, длинный, пишет CNN. В него входят восстановление связей между военными, обсуждение конфликтов в Израиле и на Украине, сотрудничество по климату и борьбе с незаконным оборотом наркотиков и пр. Кроме того, лидеры двух стран обсудят военную эскалацию в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня.

Саммит АТЭС пройдет в этом году с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др. На саммите также будет представлена Россия. В Кремле говорили, что своевременно сообщат, кто поедет на мероприятие.