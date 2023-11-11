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Белый дом анонсировал встречу Байдена и Си Цзиньпина

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 15 ноября встречу на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передают «Ведомости» со ссылкой на представителя администрации США.

Список вопросов, которые, как ожидается, возникнут в ходе переговоров, длинный, пишет CNN. В него входят восстановление связей между военными, обсуждение конфликтов в Израиле и на Украине, сотрудничество по климату и борьбе с незаконным оборотом наркотиков и пр. Кроме того, лидеры двух стран обсудят военную эскалацию в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня.

Саммит АТЭС пройдет в этом году с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др. На саммите также будет представлена Россия. В Кремле говорили, что своевременно сообщат, кто поедет на мероприятие.

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