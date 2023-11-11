Здоровье Саакашвили улучшилось, он сможет вернуться в тюрьму, - Минюст Грузии

Михаил Саакашвили

CentralAsia (CA) - Бывший президент Грузии выздоравливает быстрыми темпами. Скоро Михаил Саакашвили сможет вернуться в тюрьму и отбывать свое наказание, сообщает «Вестник Кавказа».

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе рассказал, что экс-президенту стало гораздо лучше, и скоро его пребывание в больнице потеряет всякий смысл.

«Подтверждаю заключение об улучшении здоровья. Мы рады резкому улучшению его здоровья, и когда будет соответствующее решение и рекомендация врачей, он будет переведен в пенитенциарное учреждение», - сказал министр.

Консилиум при омбудсмене, который был сформирован специально для Саакашвили, в прошлом месяце издал заключение, в котором говорится об улучшении самочувствия бывшего главы государства. В то же время медики заявили, что экс-президент по-прежнему нуждается в постоянном наблюдении врачей.

Михаил Саакашвили страдает от кахексии (сильное истощение), причиной которого стал недостаток питания. Сообщалось и о деменции.

Экс-президент был арестован 1 октября 2021 года. Однако в тюрьме он пробыл менее полугода. Остальное время его лечили в различных медучреждениях: в тюремной больнице, в военном госпитале и в клинике «Вивамеди», где он находится по сей день.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.

Он получил 6 лет лишения свободы за «превышение должностных полномочий» по делу о нападении на депутата парламента Валерия Гелашвили, 3 года за «злоупотребление служебными полномочиями» за помилования осужденных в обход комиссии по помилованию, он также обвиняется в растрате госсредств на сумму 8,8 млн лари (около 5 млн долларов по курсу 2014 года).