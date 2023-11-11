В Японии отметили 100-летнюю годовщину со дня рождения пса Хатико

CentralAsia (CA) - В Японии отметили 100-летнюю годовщину со дня рождения легендарного пса Хатико, ставшего символом собачьей верности. Об этом сообщает euronews.

Он был очень привязан к своему хозяину профессору университета Хидесабуро Уэно и ежедневно провожал и встречал его с работы. В 1925 году профессор умер из-за инсульта и домой не вернулся, но Хатико в течение 9 лет вплоть до своей смерти ежедневно приходил на станцию Сибуя, рассчитывая на возвращение хозяина.

Японцы были настолько впечатлены верностью пса, что при жизни поставили ему памятник. Хатико лично присутствовал на открытии статуи в Сибуе в апреле 1934 года. Во время Второй мировой войны памятник переплавили для военных нужд, но восстановили в 1948 году.