экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Японии отметили 100-летнюю годовщину со дня рождения пса Хатико

CentralAsia (CA) -  В Японии отметили 100-летнюю годовщину со дня рождения легендарного пса Хатико, ставшего символом собачьей верности. Об этом сообщает euronews.

Он был очень привязан к своему хозяину профессору университета Хидесабуро Уэно и ежедневно провожал и встречал его с работы. В 1925 году профессор умер из-за инсульта и домой не вернулся, но Хатико в течение 9 лет вплоть до своей смерти ежедневно приходил на станцию Сибуя, рассчитывая на возвращение хозяина.

Японцы были настолько впечатлены верностью пса, что при жизни поставили ему памятник. Хатико лично присутствовал на открытии статуи в Сибуе в апреле 1934 года. Во время Второй мировой войны памятник переплавили для военных нужд, но восстановили в 1948 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com