Новый остров появился после извержения подводного вулкана возле японского Ивото

CentralAsia (CA) - Возле острова Ивото, примерно в 1200 километрах к югу от Токио, появился небольшой новый остров после подводных извержений вулканов, произошедших с конца прошлого месяца. Об этом сообщает Kyodo News.

Доцент Института исследования землетрясений Токийского университета Фукаси Маэно подтвердил, что фреатомагматические извержения произошли примерно в 1 км от острова Ивото в Тихом океане и скалистого острова диаметром около 100 метров, когда он пролетал над этим местом в октябре. 30.

По словам Маэно, шлейфы поднимались каждые несколько минут во время извержений, возникших в результате взаимодействия магмы и морской воды, и, возможно, достигали высоты более 50 метров, иногда извергая камни диаметром в несколько метров. В водах вокруг нового острова были замечены пемзы, а близлежащая морская вода изменила цвет в результате вулканической активности.

Остров Ивото, ранее известный как Иводзима, является частью островов Огасавара.

По данным Японского метеорологического агентства, извержения также происходили в этом районе в период с июля по декабрь 2022 года, а также в июне этого года.

«Извержения показывают возобновление магматической активности. Ожидается, что новый остров станет больше, если извержения продолжатся, но перспективы остаются неопределенными», - сказал Маэно.