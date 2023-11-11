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Токаев провел заседание Совета безопасности

CentralAsia (KZ) -  Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности, на котором были рассмотрены стратегические риски реализации транспортно-логистического потенциала страны.

Как сообщает Акорда, руководители государственных органов и национальных компаний доложили о работе по решению системных проблем по комплексу направлений, включая железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные перевозки, трубопроводный транспорт.

Глава государства отметил высокую актуальность развития транзитных грузоперевозок, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному коридору, а также расширения транспортных мощностей для экспорта отечественной продукции. Это требует снятия инфраструктурных ограничений и других барьеров, повышения качества транспортно-логистических услуг, совершенствования системы тарифообразования.

Особое внимание было уделено синхронизации развития промышленности, экспорта и транзитного потенциала, внедрению современных стандартов инфраструктурного строительства, обеспечению мультипликативного эффекта для экономики от транспортно-логистической отрасли.

По итогам рассмотрения президент дал ряд конкретных поручений правительству.

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