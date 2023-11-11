В Саудовской Аравии сегодня пройдет саммит по ситуации в секторе Газа

CentralAsia (CA) - Саудовская Аравия в связи с ситуацией в секторе Газа сегодня проведет внеочередной исламско-арабский саммит в Эр-Рияде, передает «Интерфакс».

В пятницу израильские танки окружили больницу Аль-Наср в Газе. Ее директор Мустафа аль-Калут отметил, что медицинское учреждение подверглось бомбардировке. По его словам, лечебница «полностью окружена», что делает невозможным эвакуацию персонала, больных и укрывающихся там мирных жителей. Сообщение директора поступило после того, как удары были нанесены по меньшей мере по двум другим больницам на севере Газы, пишут СМИ.

В частности, бомбардировке подверглась больница аль-Шифа в городе Газа. Представитель Всемирной организации здравоохранения подтвердил в пятницу, что медучреждение «подвергается бомбардировке».

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал нападение на больницу аль-Шифа «ужасающим».

В то же время израильские военные заявили, что причиной удара стал снаряд, «выпущенный террористическими организациями» внутри анклава. Представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт сказал, что целью атаки были «войска ЦАХАЛА, действующие поблизости».

По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, по состоянию на 4 ноября по меньшей мере 45% жилья в Газе было разрушено или повреждено, и около 200 тыс. человек остались без крова. С 11 октября в северной части сектора нет ни электричества, ни топлива. На единственной электростанции анклава закончилось топливо, установка по опреснению морской воды также не работает.