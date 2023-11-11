В Таджикистане утром произошло землетрясение
- Таджикистан, происшествия
- 14:02, 11 ноября 2023
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в 07:24 11 ноября произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Казахстана.
Магнитуда составила 5.
По данным СМИ Таджикистана, эпицентр находился в 31 км к юго-востоку от города Душанбе, в 22 километрах от города Нурек.
Сила толчков в эпицентре составила 4 балла, а в Душанбе 2-3 балла.
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