Сердар Бердымухамедов переназначил ряд судей Туркменистана

CentralAsia (TM) - Президент Сердар Бердымухамедов 8 ноября подписал указ о назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана, сообщает госинформагентство ТДХ.

В соответствии с документом поручено назначить:

• Азамата Чарыева — судьей Балканского велаятского суда, ввести его в состав Президиума этого суда, освободив от должности судьи по административному и исполнительному производству Марыйского этрапского суда Марыйского велаята;

• Вепу Мередова — судьей Марыйского велаятского суда, ввести его в состав Президиума этого суда, освободив от должности судьи по административному и исполнительному производству Беркарарлыкского этрапского Ашхабада;

• Дженнет Алмазову — судьей Копетдагского этрапского суда Ашхабада и присвоить ей 5-й квалификационный класс;

• Нургулы Атаева — судьей Берекетского этрапского суда Балканского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс;

• Даянча Арсланова — судьей Акдепинского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс;

• Тойлы Акмырадова — судьей Керкинского этрапского суда Лебапского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс;

• Сердара Ягшыгулыева — судьей Мургапского этрапского суда Марыйского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс;

• Пякизе Овезмаммедову — судьей по административному и исполнительному производству Багтыярлыкского этрапского суда Ашхабада и присвоить ей 5-й квалификационный класс;

• Акмухаммета Абдыллаева — судьей по административному и исполнительному производству Бюзмейинского этрапского суда Ашхабада и присвоить ему 5-й квалификационный класс;

• в связи с истечением срока полномочий освободить Аннагелди Нурыева от должности судьи Арбитражного суда Туркменистана;

• в связи с истечением срока полномочий освободить Огулговхер Гылычлыеву от должности судьи Беркарарлыкского этрапского суда города Ашхабад.