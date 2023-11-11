Сердар Бердымухамедов переназначил ряд судей Туркменистана

- Туркменистан, политика
- 14:26, 11 ноября 2023
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CentralAsia (TM) - Президент Сердар Бердымухамедов 8 ноября подписал указ о назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана, сообщает госинформагентство ТДХ.
В соответствии с документом поручено назначить:
• Азамата Чарыева — судьей Балканского велаятского суда, ввести его в состав Президиума этого суда, освободив от должности судьи по административному и исполнительному производству Марыйского этрапского суда Марыйского велаята;
• Вепу Мередова — судьей Марыйского велаятского суда, ввести его в состав Президиума этого суда, освободив от должности судьи по административному и исполнительному производству Беркарарлыкского этрапского Ашхабада;
• Дженнет Алмазову — судьей Копетдагского этрапского суда Ашхабада и присвоить ей 5-й квалификационный класс;
• Нургулы Атаева — судьей Берекетского этрапского суда Балканского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс;
• Даянча Арсланова — судьей Акдепинского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс;
• Тойлы Акмырадова — судьей Керкинского этрапского суда Лебапского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс;
• Сердара Ягшыгулыева — судьей Мургапского этрапского суда Марыйского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс;
• Пякизе Овезмаммедову — судьей по административному и исполнительному производству Багтыярлыкского этрапского суда Ашхабада и присвоить ей 5-й квалификационный класс;
• Акмухаммета Абдыллаева — судьей по административному и исполнительному производству Бюзмейинского этрапского суда Ашхабада и присвоить ему 5-й квалификационный класс;
• в связи с истечением срока полномочий освободить Аннагелди Нурыева от должности судьи Арбитражного суда Туркменистана;
• в связи с истечением срока полномочий освободить Огулговхер Гылычлыеву от должности судьи Беркарарлыкского этрапского суда города Ашхабад.