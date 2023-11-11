Госсоветник Казахстана встретился с генсеком ТЮРКСОЙ

CentralAsia (KZ) - Государственный советник Казахстана Ерлан Карин провёл встречу с генеральным секретарём ТЮРКСОЙ Султаном Раевым. Об этом сообщает Акорда.

Султан Раев проинформировал о проделанной работе и дальнейших планах Международной организации тюркской культуры, которой в этом году исполнилось 30 лет.

Ерлан Карин отметил, что за эти 30 лет ТЮРКСОЙ проделала большую работу по пропаганде культурного наследия тюркских народов и развитию культурно-гуманитарных связей между тюркскими государствами.

По мнению Ерлана Карина, ТЮРКСОЙ принадлежит большая роль в реализации приоритетов председательства Казахстана в Организации тюркских государств, Х юбилейный саммит которой успешно прошёл в Астане.

Стороны также рассмотрели возможность организации культурных мероприятий в рамках V Всемирных игр кочевников, которые по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева пройдут в следующем году в Казахстане.

В завершение встречи Ерлан Карин и Султан Раев выразили уверенность, что сотрудничество в формате ТЮРКСОЙ будет способствовать популяризации тюркского единства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения