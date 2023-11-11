На севере Франции объявлен красный уровень опасности из-за наводнения

CentralAsia (CA) - В северных районах Франции объявлен высший, красный, уровень опасности. Многие населенные пункты стали жертвами наводнения в результате проливных дождей, сообщает euronews.

В регионе Па-де-Кале на севере Франции до субботы сохраняется наивысший уровень опасности. Не исключено, что он будет продлеваться и дальше, как это уже случалось в последние дни. По прогнозам синоптиков, проливные дожди немного остановятся на выходных, но могут возобновиться в понедельник. Школы в 200 муниципалитетах остаются закрытыми до дальнейшего уведомления.

«Вчера вечером на улицах выпало до метра осадков. Дождь шел 10 минут, сильный ливень. Он (уровень воды) снова поднялся на два метра, так что пока идет дождь, мы не выберемся из этой ситуации. При таком количестве осадков мы не сможем проехать», - рассказывает представитель властей региона Бруно Дебов.

Сельская местность после затяжных проливных дождей напоминает озеро. За полторы недели выпала двухмесячная норма осадков. Закрыт ряд учреждений и школ. Люди отчаянно пытаются остановить воду, разрушающую их поля и имущество. Красный уровень тревоги также означает, что новый дождь выпадет на землю, уже глубоко промокшую от предыдущих осадков, и это может вызвать оползни, обрушение берегов рек и другие бедствия.

После октября, который был объявлен самым жарким в истории, на Европу обрушилось сразу несколько атлантических штормов, затронувших весь континент от северо-запада до юго-востока. В пятницу в Италии было объявлено новое метеорологическое предупреждение для региона Тоскана. Она уже сильно пострадала от наводнений, унесших жизни 8 человек. В Бельгии, в районе, граничащем с Францией (всего в одном департаменте от Па-де-Кале), разливается река Исер, и местные жители спешно укрепляют берега, свои дома и другие постройки.