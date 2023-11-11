В Исландии объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы извержения вулкана

CentralAsia (CA) - Власти Исландии объявили чрезвычайное положение после того, как серия мощных землетрясений потрясла юго-западный полуостров Рейкьянес, сигнализируя о возросшей вероятности извержения вулкана в регионе.

Как сообщает The Guardian, Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями предупредил, что землетрясения могут стать более масштабными, чем предыдущие, и эта серия событий может привести к извержению.

Метеорологическое бюро Исландии заявило, что извержение может произойти «через несколько дней».

Деревня Гриндавик, в которой проживает около 4000 человек, расположена в 3 км к юго-западу от района, где в пятницу была зарегистрирована серия землетрясений.

Около 17:30 по Гринвичу два сильных землетрясения ощущались в столице Рейкьявике (в 40 км) и на большей части южного побережья страны, в результате чего тряслись окна и предметы домашнего обихода.

По предварительным данным IMO, самый сильный толчок к северу от Гриндавика имел магнитуду 5,2.

В пятницу полиция закрыла дорогу, идущую с севера на юг к Гриндавику, после того, как она была повреждена землетрясением.

По данным Метеорологического бюро, с конца октября на полуострове было зарегистрировано 24 000 подземных толчков, причем с полуночи до 14:00 в пятницу была зарегистрирована серия из почти 800 землетрясений.

ИМО отметила скопление магмы под землей на глубине около 5 км. Если она начнет двигаться к поверхности, это может привести к извержению вулкана.

«Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что магме потребуется несколько дней, а не часов, чтобы достичь поверхности», — говорится в сообщении. «Если бы трещина появилась там, где сейчас самая высокая сейсмическая активность, лава потекла бы на юго-восток и на запад, но не в сторону Гриндавика».