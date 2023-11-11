В Ташкенте появится новый район

Ташкент

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте хотят добавить новый район, следует из вынесенного на обсуждение проекта. Об этом пишет Nova 24.

Согласно информации, в столице появится Новый Ташкентский район. Ташкенту передадут 17 323,31 га земель (из них 11 147,29 га земли сельскохозяйственного назначения) из Юкоричирчикского района и 2 406,1 га земель (из них 1 758,41 га земли сельскохозяйственного назначения) из Уртачирчикского района. В общей сложности планируется передать 19 729,41 га земель.

В состав нового района войдут:

Юкоричирчиксий район:

территории махаллей «Истикбол», «Дархон», «Усмонобод», «Навои», «Жалолтепа», «Ободон», «Гулистан», «Бахор», «Хван Т. Г», «Яшнабад», «Уч чинор», «Нурафшан», «Мирабад», «Файзиобод», «Ахмад Яссави», «Баликчи», «Ёшлик», «Тинчлик», «Ийк-ота», «Бирлик»;

частично территории махаллей «Истиклол», «Гулобод», «Узбекистан», «Навруз», «Карасу», «Ок овул», «Марифат», «Жумабозор», «Нурли йул», «Фаровон», «Янги хаёт», «Саховат», «Кизилсой».

Уртачирчикский район:

территории махаллей «Шоликор», «Очокли», «Бунёдкор», «Машал»;

частично территории махаллей «Мустакиллик», «Гулобод» и «Янгитурмуш».

Уточняется, что земли будут переданы без изменения действующих категорий земельного фонда.