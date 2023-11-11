В горах Узбекистана прогнозируют дожди с переходом в снег

CentralAsia (UZ) - Согласно сообщению Узгидромета, по республике ожидается переменная облачность.

Город Ташкент

Переменная облачность, ночью и утром дождь. Днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +6…+8° тепла, днем +13…+15° тепла.

Республика Каракалпакстан, Хорезмская область

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем +10…+15° тепла.

Бухарская, Навоийская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +1…+6° тепла, днем +13…+18° тепла.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Переменная облачность, без осадков, лишь по Ташкентской области ночью и утром местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью +3…+8° тепла, днем +13…+18° тепла.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +5…+10° тепла, днем +17…+22° тепла.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью +3…+8° тепла, днем 13…+18° тепла.

Горные районы республики

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), по Ташкентской области местами сильные. Местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем +0…+5° тепла.