В горах Узбекистана прогнозируют дожди с переходом в снег

- Узбекистан, погода
- 16:06, 11 ноября 2023
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CentralAsia (UZ) - Согласно сообщению Узгидромета, по республике ожидается переменная облачность.
Город Ташкент
Переменная облачность, ночью и утром дождь. Днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +6…+8° тепла, днем +13…+15° тепла.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем +10…+15° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +1…+6° тепла, днем +13…+18° тепла.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков, лишь по Ташкентской области ночью и утром местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью +3…+8° тепла, днем +13…+18° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +5…+10° тепла, днем +17…+22° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью +3…+8° тепла, днем 13…+18° тепла.
Горные районы республики
Переменная облачность, осадки (дождь, снег), по Ташкентской области местами сильные. Местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем +0…+5° тепла.