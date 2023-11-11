19-летний узбекистанец получил тюремный срок за оскорбление президента

CentralAsia (UZ) - Каттакурганский районный суд по уголовным делам Самаркандской области 26 октября вынес приговор в отношении жителя района за оскорбительный комментарий к видео о семье президента Узбекистана. Об этом сообщает «Газета.uz».

Согласно материалам дела, в начале лета 19-летний И. Д. оставил комментарий о президенте Шавкате Мирзиёеве под видео President family в социальной сети Instagram. Судебная экспертиза выявила в публикации действия, связанные «с оскорблением и дискредитацией» президента.

Подсудимый полностью признал вину и рассказал, что после совета знакомых удалил свой комментарий. Спустя некоторое время он узнал, что против него возбуждено уголовное дело, он добровольно вернулся в Узбекистан 24 августа.

«Он заявил, что не выступает против политики, проводимой Шавкатом Мирзиёевым, а просто из-за своей молодости и непонимания написал оскорбительные слова о президенте», — говорится в решении суда.

И. Д. раскаялся в содеянном и попросил суд смягчить наказание.

Судья Т. Алмаматов признал его виновным по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса (публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, а равно с использованием печати или иных СМИ, интернета / наказывается исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет) и приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

Суд также постановил заблокировать его страницу в Instagram и возложил эту задачу на Министерство цифровых технологий.

В марте 2021 года Уголовный кодекс РУз был дополнен нормой, устанавливающей ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента с использованием сетей телекоммуникаций или интернета.